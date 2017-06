Paus Francis en de Duitse bondskanselier Angela Merkel begroeten elkaar op het Vaticaan. (Foto's: Reuters)





De Amerikaanse president, Donald Trump, heeft deze maand aangekondigd dat hij zich zou onttrekken aan het wereldwijde milieuakkoord van 2015. Het akkoord van Parijs voorziet in de bestrijding van klimaatverandering. Trump heeft met zijn aankondiging de woede van wereldleiders op de hals gehaald. Merkel heeft vandaag een bezoek gebracht aan het Vaticaan."De paus heeft me aangemoedigd om verder te gaan en te vechten voor internationale afspraken, waaronder de overeenkomst van Parijs," vertelde Merkel verslaggevers na een ongewoon lang, privégesprek van 40 minuten met paus Francis.Merkel, die in september de verkiezingen ingaat, zei dat de paus zijn steun heeft uitgesproken voor de agenda van de grote economieën van de G20, die volgende maand een top in Hamburg houden. “Deze (G20) agenda gaat ervan uit dat we deel uitmaken van een wereld waarin we samenwerken via multilaterale samenwerking,” zei Merkel over haar discussie met de paus.“Het is een wereld waarin we muren willen neerhalen en niet bouwen, en waarin we allemaal voorspoed, rijkdom, eer en waardigheid zoeken voor de mensheid.”Trump, die heeft beloofd om een muur langs de Mexicaanse grens te bouwen, heeft een aantal multilaterale samenwerkingen vermeden. Het Vaticaan zei dat kwesties van gemeenschappelijk belang zijn besproken, met inbegrip van de noodzaak voor de internationale gemeenschap om zich te concentreren op armoedebestrijding, honger, de wereldwijde dreiging van terrorisme en klimaatverandering.