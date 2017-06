Scholieren, die nakomelingen zijn van ex-Korea vrijwilligers hebben een cheque gekregen voor hun studie. Rechts Jaewon Lee.





Lee deelde mee dat hij samen met zijn zoon, die in de Verenigde Staten van Amerika woont, heeft besloten deze bijdrage te geven aan de jeugd, om haar te stimuleren te blijven studeren. Dit vindt hij heel belangrijk, omdat zijn land, de republiek Korea, na de oorlog totaal kapot was gemaakt. Maar de bevolking van het land dat niet over grondstoffen beschikt, heeft door hard te studeren ervoor gezorgd dat Zuid-Korea tot een van de welvarendste landen in de wereld behoort.De Koreaan moedigde de jongeren aan kennis te vergaren door hun schoolopleiding af te ronden, waardoor ook Suriname vooruit zal komen.Uit handen van de voorzitter van de Vereniging van ex-Korea oorlogsvrijwilligers, Fred van Russel, ontving elke student, als nazaat, de door de Koreaanse minister van Veteranenzaken toegekende versierselen behorende bij de benoeming tot Ambassadeur van de Vrede. Deze medaille is toegekend aan elke ex-Korea oorlogsvrijwilliger.De kleindochter van de op 10 oktober 1952 in Korea gesneuvelde soldaat Seedorf, ontving van secretaris Wilfred van Gom een foto van het graf van haar grootvader die begraven ligt in Pusan, Zuid-Korea.