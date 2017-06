Na het heel vervelende bericht n.a.v. het sluiten van het kinderhuis Arya Dewaker in Starnieuws te hebben gelezen, reageert de stichting 5 juni 1873 (voorheen 140 jaar Hindostaanse Immigratie) als volgt:Het is heel droevig om te lezen dat de voorzitter op het punt staat het kinderhuis te sluiten omdat de overheidssubsidie is komen weg te vallen. Ik neem aan dat de voorzitter allerlei wegen heeft bewandeld alvorens tot dit besluit te komen.Is hier de weg van de minste weerstand gekozen?Hoe zullen de 40 kinderen die daar verblijven zich voelen na dit bericht gehoord en/of gelezen te hebben. Ze hebben het emotioneel al heel moeilijk om nu ook deze klap te verwerken.Als de overheid een algemene regel heeft gehanteerd dat geen enkele stichting nu subsidie van hun zal ontvangen, is het de taak van de voorzitter en zijn stichting om dit kinderhuis draaiende te houden. Nu moet hij tonen dat hij het hart op de juiste plek heeft en de nodige kwaliteiten bezit om het kinderhuis draaiende te houden.Waar zijn de managementkwaliteiten c.q. netwerk van deze man?Waar is de hulp van de gemeenschap? Waar is de hulp van de collectieve Hindustaanse organisaties?Laatst hebben vijf Hindostaanse organisaties samen het Immigratiefeest (herdenking) gevierd. Waar is hun humaniteit nu? Hier moeten ze als één man laten zien dat ze collectief het verblijf van 40 kinderen wil redden.Waar blijft de hulp van de politiek, lees VHP, in deze?Waar zijn de Hindostaanse organisaties? Waar zijn de kapitaalkrachtige individuen?Heeft de voorzitter van dit specifieke kinderhuis alle wegen bewandeld om de subsidie alsnog met terugwerkende kracht te ontvangen? Is de weg naar de groene tafel ook als optie meegenomen in zijn besluit? Is er rekening gehouden met het gevoel van de kinderen van dit verblijf?Het ergste vind ik de uitzichtloze situatie voor de 40 kinderen. De beleidsmakers van de overheid overleven het. De stichting met haar voorzitter overleven het ook. Hoe is het gesteld met de 40 kinderen als ze overhoop vandaar moeten vertrekken?Mensen die dit lezen; laat een belletje gaan rinkelen en geef uw steun in welke vorm dan ook zodat Arya Dewaker deze 40 kinderen in alle rust, liefde en aandacht tot waarachtige burgers van het land kan opvoeden.Stichting 5 juni 1873 zal in dit kader alvast fondsvorming doen om een bijdrage te leveren.