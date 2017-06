Een Cubaan volgt de aankondiging van president Donald Trump zijn beleidsmaatregelen naar Cuba toe, live op de televisie in Havana. (Foto's: Reuters)





Trump zei eerder in Miami, Florida, dat hij bepaalde reis- en handelsbeperkingen die door de Obama-administratie waren versoepeld, opnieuw zou verheffen. Hij veroordeelde een "volledig eenzijdige overeenkomst." Maar hij draait geen belangrijke diplomatieke en commerciële banden terug."De regering van Cuba veroordeelt de nieuwe maatregelen die het embargo verzwaren," zei de Cubaanse televisie. Maar Havana herhaalt ook "zijn bereidheid om de respectvolle dialoog en samenwerking voort te zetten".Trumps’ voorganger Barack Obama had geprobeerd de betrekkingen te verstevigen door handels- en toerismebeperkingen te versoepelen. President Trump zegt dat zijn nieuw beleid de regels voor reizen en geldzendingen naar Cuba zal verzwaren. Bij het aankondigen van de wijzigingen vrijdag, heeft Trump zijn bezorgdheid over de mensenrechten geuit. Hij zei dat een deal met de "brutale" Castro-regering "verschrikkelijk" en "misleidend" was.Later op de nacht was er ook harde taal op het Cubaanse staatsnieuws. "Elke strategie die erop gericht is om het politieke, economische en sociale systeem in Cuba te veranderen - hetzij door druk of opleggen of door meer subtiele middelen - is gedoemd te mislukken," zei het.President Trump draait echter niet alle facetten van Obama’s deal terug. Hij zal de Amerikaanse ambassade in Havana niet sluiten, commerciële vluchten vanuit de Verenigde Staten zullen doorgaan en Amerikanen zullen nog steeds met Cubaanse goederen terug kunnen keren.