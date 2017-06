Vier criminelen hebben aan de Sir Winston Chirchillweg vrijdag een wachter overvallen. Drie van hen waren gewapend met een vuistvuurwapen. De overvallers knevelden het slachtoffer en pakten zijn vuistvuurwapen van het merk Taurus met zeven scherpe patronen en een mobiele telefoon af.De politie van Domburg deed de plek aan. De wachter verklaarde dat de mannen niet konden inbreken in het pand, omdat hij zich wist te bevrijden en hulp inriep. De overvallers kozen het hazenpad richting het bos. Het voertuig waarmee de overvallers de plaats aandeden werd door de wachter beschreven. Bij een surveillance in de directe omgeving zijn twee voertuigen, zoals beschreven, tot stoppen gesommeerd. De twee bestuurders zijn aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.Bij de voorgeleiding is de bestuurder Marrel K. als verdachte aangemerkt en na overleg met het Openbaar Ministerie is hij ingesloten. De andere bestuurder is heengezonden. Het voertuig dat bestuurd werd door Marrel K. is hangende het onderzoek in beslag genomen. Het onderzoek is overgedragen aan de recherche van regio Midden. Aan de opsporing van de overige overvallers wordt gewerkt, meldt de politie Public Relations.