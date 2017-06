Etienne Macnack van NSBS demonstreert op een braille typemachine. (Foto's: Leroy Troon)





De Nationale Stichting voor Blinden en Slechtzienden in Suriname (NSBS) is samen met de Republic Bank gestart met een Braille en ICT project, in Paramaribo én Nickerie. Dit maakt deel uit van hetproject van de Republic Bank. Het startsein is vrijdag in Paramaribo gegeven, waarbij cursisten met een visuele beperking een demonstratie gaven.“Mensen met een (visuele) beperking willen ook meegaan met de technologie. Ze willen niet de hele tijd alleen maar zitten. Ze willen ook informatie verschaffen en communiceren, zoals eenieder dat doet. Met dit project krijgen zij die mogelijkheden”, benadrukt Natasia Hanenberg-Agard, directeur van NSBS. De stichting heeft ingespeeld op een bekendmaking van de Republic Bank, waarbij het project werd aangekondigd.Montague Mc Leod, directielid van de Republic Bank, zei dat door het uitvoeren van dit project, teruggeven wordt aan de gemeenschap. De bank is er niet alleen voor het verlenen van financiële diensten aan klanten. Hij roept anderen ook op om gebruik te maken van ditproject.Drie cursisten gaven een demonstratie op de braille typemachine. Zij hebben pas geleerd hoe ze het braille alfabet kunnen omzetten in geschreven braille tekst. Hierna werden vier aanwezigen geblinddoekt en voorzien van verschillende typen blindenstokken. Zij mochten met begeleiders een 'relatief lange vijftien meters afleggen' naar het ICT-lokaal. Hoewel de mensen schik hadden, beseften zij dat het niet gemakkelijk is om met een visuele beperking door het leven te gaan.Aangekomen in het ICT-Lokaal, gaf een van de cursisten aan hoe zij te werk gaat. Er wordt gewerkt met normale computers in het programma 'SuperNova'. Een licentie van dit programma kost per computer tweeduizend euro. Het programma biedt de mogelijkheid geschreven tekst te lezen voor de gebruiker. Is de persoon alleen slechtziend, dan biedt SuperNova ook de mogelijkheid om wat op het scherm staat te vergroten. Los van de keyboard is er ook een braille apparaat aangesloten aan de computer om geschreven tekst te kunnen lezen.Etienne Macnack, een van de cursisten op de braille-typemachine, zegt in een interview aan Starnieuws dat hij de braille-tekst en het schrijven daarvan niet zo gemakkelijk vindt. Maar het is belangrijk voor hem om toch de toegang te hebben tot informatie en communicatie. Zijn docent, Ireen van Kallen, is trots op haar cursisten en hun prestaties. Zij geeft aan dat de mensen zelfs binnen een jaar vanaf de basis tot opereren van de computer onder de knie kunnen krijgen. De NSBS is blij met de steun van de Republic Bank.Leroy Troon