Blinden en slechtzienden hebben hun bloedsuiker en bloeddruk kunnen meten.





Het is niet de eerste keer dat het medisch laboratorium de blinden en slechtzienden van het Blindeninstituut in de gelegenheid heeft gesteld zich te laten screenen op bloeddruk en bloedsuiker. Nasreen Djijawoe, hoofd Pre-Analyse van MyLab, is verrast met de prachtig gevlochten mandjes die de pupillen van NSBS uit dankbaarheid hebben geschonken.Begeleider Sandra Grant liep al een tijdje met het idee om haar bloeddruk en bloedsuiker te laten meten, maar het was er nog niet van gekomen. Zij heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om dit ook donderdag bij het Blindencentrum te doen. “Mensen gaan meestal pas als het te laat is”, zegt ze. Zelf kent ze mensen die vanwege complicaties van diabetes hun tenen één voor één hebben moeten laten amputeren, en zelfs hun voeten en ledematen. Zij vindt het dan ook erg belangrijk om op tijd haar bloeddruk en bloedsuiker te laten meten.Volgens bloedafnamemedewerkster Sylvie Pobosie van MyLab waren de bloeddruk- en bloedsuikerwaarden over het algemeen wel goed. Daartussen zaten enkele waarden, die ver boven of onder de bovengrens waren. In die gevallen is de mensen geadviseerd om contact te maken met hun arts. Uit onderzoek blijkt dat de groep mensen die aan diabetes lijdt, steeds jonger wordt. Volgens internationale protocollen moet iedereen gescreend worden vanaf 45 jaar, maar in Suriname zou dat al vanaf 25 jaar moeten gebeuren, gezien de alarmerende cijfers.Voor wat betreft hypertensie, is het algemeen bekend dat deze aandoening een aanzienlijk risico oplevert voor het ontwikkelen van hart- en vaatziekten op jonge of oudere leeftijd. Uit onderzoek is gebleken dat wanneer hypertensie op een jonge leeftijd wordt gediagnosticeerd, dit belangrijke gevolgen kan hebben voor de gezondheid. De diagnose van hoge bloeddruk op jonge leeftijd wordt geassocieerd met een groter risico op hart- en vaatziekten en betekent een erfelijke aanleg voor de ziekte.