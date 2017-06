Giano P. beweerde de twee medeverdachten niet te kennen. Hij zei dat hij een taxirit reed voor twee klanten. Kort daarna werd hij gestopt door Orpheo S. en Sergio A. Hij moest ook een rit voor hen rijden. De politie merkte op dat de kentekenplaat van het voertuig beplakt was met tape. Giano P. ontkent dat.Ook Orpheo S. en Sergio A. ontkennen iets van de beroving af te weten. Ook zij geven aan dat ze elkaar niet kennen. Kantonrechter Siegline Wijnhard hield de ontkennende verdachten de verklaringen van de benadeelde voor. Hij vertelde dat er werd geklopt op zijn huisdeur. De persoon zei dat hij ‘Eric’ was. De benadeelde dacht dat het om zijn neef ging en deed de deur open. Twee mannen drongen de woning binnen. Een van hen mishandelde de huisgenoten, terwijl de andere de woning doorzocht.Ook confronteerde de kantonrechter de verdachten met de telefoonuitdraai. Hieruit blijkt dat de mannen vóór en na de beroving frequent met elkaar belden. Ook blijkt dat Orpheo S. vaker belde naar het mobiele nummer van de benadeelde. Dat toestel was buitgemaakt bij de beroving. Op 20 juli zal deze zaak verder behandeld worden. De verdachten worden juridisch bijgestaan door de raadslieden Jennifer Pinas en Hedley Derby.Wanita Ramnath