Het kinderhuis van Arya Dewaker is genoodzaakt de deuren te sluiten als de subsidie uitblijft.





In het tehuis van Arya Dewaker wonen veertig kinderen en twee moeders. In het tehuis woont een 76-jarige die vanaf haar tweede jaar als een vondeling is opgevangen. Zij is doofstom en haar familie is onbekend. Zij is nooit opgezocht door haar ouders of familie. "Zo'n oude vrouw heeft veel hulp, aparte voeding, medische verzorging nodig. We weten ook geen raad mee wat we met haar gaan doen," verzucht Sewgobind.Het Kinderhuis heeft over het jaar 2016 en 2017 nog steeds geen subsidie ontvangen. "Wij hebben vaker navraag gedaan naar de status van onze subsidieaanvraag, maar er wordt steeds gezegd dat de betrokken ministeries, met name Sociale Zaken en Financiën, bezig zijn met de stukken," zegt de stichtingsvoorzitter. Er is op 26 mei 2017 een schrijven gericht naar het ministerie van Sociale Zaken met kopie naar de vicepresident en Financiën, maar er is geen reactie gekomen.Het tehuis is sinds januari gestopt met het opnemen van nieuwe verwijzingen door Bureau Familierechtelijke Zaken en Jeugdzorg. Deze instellingen hebben het tehuis aangegeven dat de nood voor opvang erg groot is. Sewgobind vindt het jammer dat het tehuis zal moeten sluiten, aangezien de overheid niet over de brug komt en ook niks van zich laat horen.