Helmut Kohl is de motor geweest achter de eenwording van Duitsland.

Kohl heeft Duitsland zestien jaar geleid, van 1982 tot 1998. Hij gaat de historie in als de man die Oost- en West-Duitsland na de val van de Berlijnse Muur, heeft samengebracht. Samen met zijn Franse bondgenoot Francois Mitterrand was hij verantwoordelijk voor de invoering van de euro.Kohl, die de centrumrechtse Christen democraten leidde, was de langste dienende Duitse kanselier van de 20ste eeuw. In het Verenigd Koninkrijk wordt hij herinnerd aan zijn verschillen over de Europese Unie met wijlen de Britse premier Margaret Thatcher.Hij heeft ervoor gezorgd dat de euro, - de munteenheid van de EU- , is ingevoerd. Het was Kohl die de Duitsers heeft kunnen overtuigen om hun gekoesterde Deutsche Mark op te geven. De ex-kanselier heeft in 2008 een lelijke val gemaakt, die hem gekluisterd heeft aan een rolstoel.Kort na het aftreden, werd de reputatie van Kohl geschaad door een financieel schandaal in zijn centrumrechtse partij, de Christen Democratische Unie (CDU), nu onder leiding van bondskanselier Angela Merkel. Kohl heeft Merkel vroeg in haar carrière begeleid en benoemde haar op haar eerste ministeriële post. Tot zijn dood heeft Kohl geweigerd de donoren te identificeren. Hij zei dat hij hen zijn woord had gegeven.Helmut Josef Michael Kohl werd geboren op 3 april 1930 in een conservatieve, katholieke familie. Zijn politieke vooruitzichten werden gevormd door zijn ervaringen in zijn geboortestad Ludwigshafen in het Rijnland tijdens de Tweede Wereldoorlog.Door zijn enorme chemische werken werd de stad zwaar gebombardeerd. Op twaalfjarige leeftijd hielp de jonge Helmut de verkoolde lichamen van zijn buren uit het puin bergen.