Sidik Moertabat, hoofdbestuurslid van VHP, (rechts) overhandigt de voedselpakketten aan een voorganger.





Liefdadigheid (sadaka) heeft in de islam een belangrijke plaats en wordt sterk aangemoedigd tijdens de heilige maand. De meest behoeftigen worden tijdens Ramadan daarom vaker gevoed en gekleed. De iftars, waarbij men samen het vasten verbreekt na lange warme en zware dagen, vinden elke avond plaats. "Helaas zijn deze iftars niet meer zo vanzelfsprekend voor een heleboel mensen in ons land. Door de diepe sociaaleconomische crisis waarin ons land verkeert, zijn velen niet meer in staat het hoofd boven water te houden," meent de VHP.De partij is woensdag haar Ramadan donatie begonnen aan diverse moskeeën.Met de schenking van de voedselpakketten geeft de VHP, onder leiding van Chan Santokhi, invulling aan haar maatschappelijke betrokkenheid en helpt daardoor mee om de financiële lasten van de moskeeën enigszins te verlichten.De donaties zijn zeer welkom in deze extra moeilijke tijd. De voorgangers van de diverse moskeeën hebben de donaties gewaardeerd. Met een kort gebed spraken ze hun waardering en dank uit, waarbij ze de partij en haar voorzitter veel kracht, wijsheid en gezondheid toewensten.