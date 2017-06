De regering weigert nog steeds transparantie over de verhoging en de opbouw van de brandstofprijzen. De VHP beschouwt dit als onbehoorlijk bestuur.Deze verhoging neemt opnieuw een flinke hap uit de portemonnee van de consument. Niet alleen de brandstof wordt duurder, maar de verhoging werkt door in de prijzen van goederen en diensten. Deze heeft een negatief effect op bijna alle sectoren van onze handel en economie.Met de stijgende brandstofprijs kan de inflatie oplopen, met grote gevolgen voor de koopkracht van samenleving, stelt de VHP. "Kortom de enorme brandstofprijsverhoging is een gesel voor de samenleving. We merken op dat er nog steeds geen bereidheid is bij de regering om het beleid aan te passen. Deze regering gaat op dezelfde toer door met verkwisting en wanbeleid. Het wanbeleid van de regering zorgt voor de stijging van de brandstofprijs."De VHP en ook de samenleving willen duidelijkheid over de reden van de forse verhoging. Het ontbreekt nog steeds aan een samenhangend integraal plan om de economische crisis te bestrijden en de bevolking te beschermen tegen de verder gaande verarming. De regering springt van het ene probleem naar het andere. De prioriteiten zijn onduidelijk.