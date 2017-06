De OBS en de minister zijn enige tijd in gesprek met elkaar over een tariefverhoging. Themen merkt op dat met de bewindsman in een goede sfeer is gesproken, maar een beslissing is tot nu toe uitgebleven. De minister moet overleg voeren met zijn collega van Financiën, terwijl de regering ook groen licht moet geven over aanpassing van de tarieven.Maandag zullen de school- en de staatsbussen normaal rijden. Ook de boten zullen schoolkinderen vervoeren. Themen zegt dat Miranda hem te kennen gegeven heeft niet met het mes op de keel te zullen praten. Op grond hiervan zal maandag normaal gewerkt worden. De OBS benadrukt dat er maandag duidelijkheid moet komen over de nieuwe tarieven. De bus- en boothouders kunnen hun hoofd niet meer boven water houden.