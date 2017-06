De VHP vindt dat een strategisch kader over de toekomst van Suriname onmisbaar is over de belangrijke rol van tienervaders en jonge vaders om meer tijd met hun kinderen door te brengen en hen tegelijkertijd ook kaar te maken voor hun maatschappelijke betrokkenheid bij de uitdagingen van onze samenleving.“In onze samenleving met een vrij jonge bevolking zijn er veel tienervaders en jonge vaders. Velen van hen zijn ambitieus,” stelt de VHP. Deze groep zit in de politiek en wil werken aan een “toekomstvisioen” voor Suriname. “Maar tegelijkertijd willen ze ook meer tijd besteden aan hun partner en kinderen.”Wereldwijd wordt steeds meer aandacht gevraagd voor het belang van vaderschap in de samenleving. Vaders en vaderfiguren hebben meerdere rollen in het gezin, als kostwinner, echtgenoot, leraar en rolmodel. De rol van moeders wordt niet belangrijker geacht dan de rol van de vader bij de opvoeding. “Ook vaders en vaderfiguren leveren een belangrijke eigen bijdrage aan de ontwikkeling van het kind. Ze dragen andere strategieën en vaardigheden over dan moeders.” Als er geen vader is, mist het kind een belangrijke leraar op het pad naar volwassenheid, zegt de VHP.