Minister Ferdinand Welzijn





Welzijn zegt in gesprek met Starnieuws dat zijn Trinidadiaanse collega de belofte gedaan over de vergunning van de Doksenclub binnen een week in orde zal maken. Dit zal gebeuren zodra het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij de stukken opstuurt naar Trinidad. Op de bijeenkomst van ministers van Handel in Guyana de vorige maand, was deze toezegging gedaan door de minister.De minister hoopt dat er nu wat rust zal komen bij zowel importeurs als exporteurs van goederen uit Trinidad & Tobago. Er was onrust ontstaan nadat er stemmen opgingen om goederen uit dat Caricomland te boycotten. Niet alle importeurs en exporteurs konden zich hierin terugvinden."Ik wens te benadrukken dat het herziene verdrag van Chaguaramas duidelijke procedures aangeeft en dat het geenszins de bedoeling was tegen de regels te handelen," zegt Welzijn. Hij is blij met het ophelderende gesprek dat hij gevoerd heeft met de Trinidadiaanse minister.