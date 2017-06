Ambassadeur Ernst Noorman met zijn oorkonde. Rechts Fred van Russel, voorzitter Federatie van Oud-strijders en ex-militairen, en links secretaris Wilfred van Gom.





De Federatie van Oud-strijders en ex-militairen heeft de Nederlandse ambassadeur Ernst Noorman een oorkonde gegeven als dank voor de medewerking die is ontvangen. Donderdag vond op de Nederlandse ambassade een korte ontmoeting plaats tussen een delegatie van het bestuur, bestaande uit voorzitter Fred van Russel en secretaris Wilfred van Gom, en de ambassadeur.Het doel van dit bezoek was afscheid nemen van de ambassadeur die in juli terugkeert naar Nederland. De scheidende ambassadeur Noorman werd toegesproken door Van Russel. Daarna werd hem, namens alle veteranen, als aandenken een oorkonde overhandigd. De ambassadeur bedankte de Federatie voor deze oorkonde en sprak zijn erkentelijkheid hierover uit.De twee bestuursleden vertrekken binnenkort naar Nederland om daar deel te nemen aan de Nederlandse Veteranendag, op 24 juni. Daar zullen zij tijdens een reünie op 22 juli 2017 de eremedailles (Ambassador for Peace Medal), die door de Koreaanse overheid zijn toegekend aan de ex-Korea Oud-strijders, overhandigen aan de in Nederland wonende ex-Korea oorlogsvrijwilligers, of hun nazaten.