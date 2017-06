Revelino Eijk, bestuurslid tevens woordvoerder SPB. (Foto: Raoul Lith)





De woordvoerder van de SPB, Revelino Eijk, zegt in gesprek met Starnieuws dat op de algemene ledenvergadering woensdag het vertrouwen in de korpschef en het managementteam is opgezegd. De motie van de leden was aangehouden, maar is woensdag in stemming gebracht. Ook het gesprek dat gevoerd is door het bestuur met minister Welzijn is uitvoerig besproken op de vergadering. De algemene ledenvergadering kan zich niet terugvinden in de visie van de minister die een nieuwe commissie wil benoemen die een bindend advies moet uitbrengen.De ledenvergadering heeft het bestuur van de SPB drie werkdagen de tijd gegeven om klaarheid te brengen in deze kwestie. De leden wilden woensdag gelijk in beraad gaan, maar het bestuur kon dit tegenhouden, legt Eijk uit. Aan de leden is voorgehouden dat de minister eerst in kennis gesteld moet worden van het besluit van de vergadering. Dat is intussen schriftelijk gebeurd. De SPB zal over deze kwestie niet meer met de minister communiceren omdat hij aangegeven heeft het advies van het Mediation Team niet over te kunnen nemen.Het SPB-bestuur hoopt zo snel mogelijk ontvangen te worden door de president. Er is intussen een brief naar het staatshoofd gestuurd. Dinsdag wordt de algemene ledenvergadering voortgezet. De SPB vindt dat niet opnieuw kan worden gesproken over zaken waarover overeenstemming was, zoals de inspecteurs opleiding. Ook over de sporttest zijn er afspraken gemaakt. De SPB vindt dat er gewerkt moet worden met het advies van het Mediation Team.