"Het gaat in deze om een tariefaanpassing en tegelijkertijd om een verruiming naar hogere bandbreedtes met downloadsnelheden van up to 3Mbps en up to 6Mbps," legt de afdeling Corporate Communication van Telesur uit. Het bedrijf is intensief bezig de systemen van het verouderde netwerk te vervangen en uit te breiden zodat de dienstverlening kan worden geoptimaliseerd.De laatste tariefaanpassing van Telesur dateert van 1 augustus 2016, maar voor een verantwoorde bedrijfsvoering kunnen die tarieven niet langer gehandhaafd worden, zegt het bedrijf. De gemeenschap wordt begrip gevraagd voor eventuele onderbrekingen in deze periode. Telesur deelt mee dat de samenleving op de hoogte zal worden gehouden van klantovernames op nieuwe netwerkdelen in de verschillende gebieden.