Raadsvrouw Palmburg voerde aan dat haar cliënt, Vince T., wilde ondernemen. Hij heeft Toexay M. bij de aanschaf en het verschepen van het voertuig geholpen. De Hummer moest naar Pakistan verscheept worden. De man droeg volgens de advocaat geen kennis van de drugs. Palmburg benadrukte dat het OM de nauwe en bewuste samenwerking niet heeft aangetoond, waardoor medeplegen niet bewezen kan worden. De medeverdachte heeft geen bezwarende verklaringen afgelegd tegen Vince T.Lobo betoogde dat zijn cliënt Toexay M. niets van de drugs afwist. Een zekere Delano had hem voorgehouden dat het om geld ging. De raadsman gaf een verklaring voor de leugenachtige verklaringen van zijn cliënt. Volgens hem geeft dat een indicatie dat de man wel wist dat het om iets illegaals ging, maar hij wist niets van de drugs af. Wat hij wel wist is dat het voertuig gebruikt werd om illegaal geld uit te voeren. De advocaat vindt het ook niet gek dat Toexay M. vaag doet over Delano. Hij haalde verschillende gevallen aan waarbij de onderwereld zeer hard optreedt tegen personen die hen noemen.Hij memoriseerde het geval van de ripdeal waarbij 170 kilogram cocaïne verdwenen was. In deze zaak wordt Narindrakoemar Mahabier, meer bekend als Dara, sedert 28 augustus 2014 vermist. Volgens Lobo was de opzet van zijn cliënt het uitvoeren van illegaal geld. Daarnaast vindt de raadsman dat niets erop aanduidt dat de man kennis droeg van de verborgen drugs in het voertuig. Op 20 juli zal deze zaak verder behandeld worden.Wanita Ramnath