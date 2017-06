Leden van de commissie, van l-r: Henk Herrenberg, Rutu Paulus, Humphrey Perk, Kenneth Slooten, Humphry Jeroe, Moejinga Aboikoni-Linga en Samaidy Akima (Foto: René Gompers)





De commissie is twee dagen geleden geïnstalleerd door minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken. Jeroe en Moejinga Aboikoni-Linga zitten namens de slachtoffers en nabestaanden aan, Henk Herrenberg en Kenneth Slooten hebben zitting namens de overheid, Humphrey Perk is voorgedragen door de Surinaamse Islamistische Organisatie, Samaidy Akima vertegenwoordigt de Volle Evangelie en Rutu Paulus de EBG. De leden zijn in het Lalla Rookh gebouw voorgesteld. Er is ook uit de doeken gedaan wat de plannen van de commissie zijn.De activiteiten van de Dag der Verzoening zullen via de STVS worden uitgezonden. De regie ligt in handen van Edwin Gefferie, deelt Jeroe mee. Sandew Hira, broer van de op 8 december vermoorde John Baboeram, en president Desi Bouterse zullen ‘keynote speeches’ houden. De eerste keer is de rouwdag gehouden op 30 juni. Door de kritiek uit de samenleving is besloten deze activiteit een dag eerder te houden. Belangrijk is de symbolische verzoening in de vorm van een wandeling vanuit Fort Zeelandia, waar de 8 decembermoorden hebben plaatsgevonden, naar het Monument van de Binnenlandse Oorlog. De commissie wil markeringen aanbrengen langs dit ‘Pad van Verzoening’. “Het kan opgenomen worden in het onderwijsprogramma als schoolkinderen het fort of het Monument bezoeken,” merkt Jeroe op.De commissie wil binnenkort een meerdelige documentaire uitbrengen over het leed van de slachtoffers van de Binnenlandse Oorlog. Sandew Hira heeft al een heleboel getuigenissen op video vastgelegd. Er zal buitenlandse steun gezocht worden voor het project. Alle informatie waarmee er steun gezocht zal worden, zal vertaald worden naar het Engels.Op programma staat ook een grote zoektocht naar vermiste militairen, burgers en leden van verzetsgroepen. "Voor de betrokken families is dit een voortdurend trauma omdat er geen ‘closure’ heeft kunnen plaatsvinden,” geeft Jeroe aan. “Mogelijk moeten begrafenissen worden georganiseerd als er overblijfselen worden gevonden. Hiervoor is er veel expertise nodig die de overheid heeft.” De commissie wordt volledig gesteund door de overheid. De expertise en het geld die er nodig zijn om bepaalde doelen te bereiken, zullen van de overheid komen.Jeroe is ook voorzitter van het Comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld. Hij gaf al eerder aan dat het comité geen voorstander is van straffen. Deze commissie, die voor een jaar is geïnstalleerd, ook niet. “Ik geloof niet dat bestraffing de oplossing brengt. Wie zegt mij dat als er straks een uitspraak gedaan is, en het is vrijspraak of tien jaar, dat het ophoudt,” merkt Jeroe op. “Het zou beter zijn voor Suriname dat we de zaak oplossen voordat we bij een uitspraak komen. Zelfs bisschop Choennie heeft opgemerkt dat er dingen kunnen gebeuren als de uitspraak is gedaan. Wij willen niet eens op dat punt komen. We verwachten dat er iets zal gebeuren, dus beginnen we nu al om de mensen naar elkaar te brengen, om excessen te voorkomen.”René Gompers