Kantonrechter Siegline Wijnhard heeft op de rechtszitting van donderdag de verdachte in het Engels gehoord. De tolken staken, omdat er betalingsachterstanden zijn.Officier van justitie, Claudia Bruining en advocaat Oscar Koulen stelden de vragen ook in het Engels. De verdachte vertelde hoe ze aan de verkoop van drugs begon. Haar man was reeds een maand werkloos. Na de tweede week besloot zij om drugs te verkopen en zo haar kinderen en kleinkinderen te voeden. Per week had ze een winst van SRD500. Ze had ruim honderd klanten binnen een week. Voor een pakje drugs moest de koper SRD 5 betalen. Drugsverkoop om kinderen te voeden.De kantonrechter merkte op dat de vrouw binnen een week al honderd klanten had. Volgens de verdachte haalden klanten weer andere klanten. Daarnaast kreeg ‘de man van de straat’ het nieuws over de drugsverkoop al snel. Deze zaak zal op 6 juli verder behandeld worden. Het scheikundige rapport is nog niet af.Wanita Ramnath