Vier personen zijn dakloos geworden door een woningbrand aan de Kinderhuisweg in het ressort Livorno. Het houten huis is volledig afgebrand. Ook het inboedel is verloren gegaan.De politie van Livorno deed na de melding van de woningbrand de plek aan. Bij aankomst stond de woning in lichterlaaie. De ingeschakelde brandweer heeft het vuur kunnen blussen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.Toen de brand uitbrak zaten alle bewoners buiten en hebben niets kunnen redden. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De woning die op het elektriciteitsnet was aangesloten, is niet tegen brand verzekerd. De afdeling Forensische Opsporing is belast met het onderzoek, meldt de politie Public Relations.