De reactie van de CBvS volgt op berichten over de problemen waarmee agentschappen van Western Union Financial Services Inc. te kampen hebben. Ramon Hooplot, directeur van Caritransfer, een agentschap van Western Union, heeft in de media aangegeven dat zijn bedrijf op dit moment niet in staat is om de gelden die onder andere in Nederland zijn overgemaakt voor cliënten in Suriname uit te keren. Hij heeft opgemerkt dat er in de afgelopen maand een toename van overmakingen is geweest en dat Western Union met een liquiditeitsprobleem kampt. Aan Starnieuws zegt Hooplot dat Caritransfer helemaal geen compliance (het naleven van geldende gedragsregels) probleem heeft.Het Amerikaanse Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) heeft Western Union begin dit jaar een boete opgelegd van US$ 184 miljoen. Western Union is veroordeeld dat het in 2012 heeft nagelaten een op risico gebaseerd AML (Anti-Money Laundering)-programma in te voeren en niet tijdig verdachte activiteitenverslagen heeft ingediend. Het AML-programma dat Western Union moet invoeren moet onder andere opzettelijke inbreuken op het bankgeheim en het witwassen voorkomen. Amerikaanse AML-regels vereisen dat Western Union als gelddienstbedrijf een effectief AML-programma heeft om te voorkomen dat het bedrijf wordt gebruikt voor het witwassen en de financieren van terrorisme.De boete die was opgelegd aan Western Union was in samenhang met acties van het Amerikaanse ministerie van Justitie en de Amerikaanse Federale handelscommissie.Tegelijkertijd was er ook US$ 586 miljoen verbeurd verklaard voor de slachtoffers van fraude. Volgens waarnemend-directeur Jamal El-Hindi van FinCEN, weerspiegelt de toestemmingsovereenkomst met Western Union dat het bedrijf zijn vroegere tekortkomingen erkend en inziet welke schade er kan worden toegebracht als er een nalevingscultuur ontbreekt. “Geldzenders, groot en klein, spelen een cruciale rol in de beweging van legitieme fondsen in die wereld.”Western Union zou onvoldoende achtergrondcontroles en on-site reviews hebben uitgevoerd op een aantal van zijn nieuwe agenten op bepaalde locaties in Latijns-Amerika. Door de opzettelijke AML-overtredingen van Western Union, waren bepaalde agenten en locaties vermoedelijk betrokken bij fraude en witwassen en konden ze het geldoverdrachtsysteem blijven gebruiken om hun illegale activiteiten te vergemakkelijken.El-Hindi zegt dat het bankieren van gelddiensten belangrijk is voor het wereldwijd financieel systeem. “We zijn ervan overtuigd dat banken de risico’s die bij dergelijke bedrijven verbonden zijn, kunnen verminderen, net als bij andere klanten.”In 2015 had de Ierse Centrale Bank Western Union ook een boete van 1,75 miljoen euro opgelegd om dezelfde redenen. Geen anti-witwasmaatregelen en het oogluikend toelaten van zijn systeem om witwassen en financiering van terroristen te vergemakkelijken.Behalve via Western Union worden er ook veel geldovermakingen vanuit Nederland naar Suriname gedaan via Surichange BV. Een banktopper van het Nederlands overmakingsbedrijf zegt dat zij geen problemen hebben met hun geldtransacties. Hij merkt op dat de ontvanger in Suriname of Nederland in de meest korte tijd kan beschikken over zijn geld.Hooplot zegt dat wat nu speelt niets te maken heeft met de boetes die in januari zijn opgelegd aan het moederbedrijf. “De bank heeft meer tijd nodig om de regels van compliance toe te passen en we geven hen de ruimte dit ook te doen.” Hij wijst erop dat dit consequenties heeft voor de bedrijfsvoering en “daardoor ook voor onze klanten.” De huisbankier van Western Union is de Republic Bank.