De autobestuurder heeft verklaard dat hij vanuit een inrit achteruit de Merveilleweg opkwam om een andere auto die ook in de inrit stond de gelegenheid te geven uit te rijden. Hij zag op dat moment de bromfietser die over de Merveilleweg reed, richting Tampoeweg aankomen. De autobestuurder stopte zijn voertuig en deed de gevaarlichten aan.Vervolgens is de bromfietser tegen de linker zijspiegel van het voertuig aangekomen en is hij gevallen op de linker berm. Hij had snijwonden op zijn arm en hoofd. Bij aankomst van de ingeschakelde ambulance was Tedjoe al overleden.De autobestuurder was niet onder invloed van alcohol en is na verhoor heengezonden. Het lijk van Tedjoe is in beslag genomen voor obductie.