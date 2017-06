Minister Edgar Dikan geflankeerd door granman Asongo Alalaparu (l) der Trio inheemsen en diens zoon en opvolger, Jimmy Toeroemang. (Foto: Min. RO)





Jimmy Toeroemang is voorgedragen als opvolger van het stamhoofd van de Trio Inheemsen in Suriname. Hij is de zoon van Asongo Alalaparu, het stamhoofd van de inheemse Trio-gemeenschap in Suriname. Alalaparu heeft al enige tijd gezondheidsproblemen en vindt dat het tijd is om over te dragen.De Trio-stamleider heeft zijn opvolger voorgesteld aan minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling. Aanvankelijk had granman Alalaparu de Trio-gemeenschap gevraagd een keuze te maken uit een kleine selectie van potentiële opvolgers. Een groot deel van de stam heeft toen aangegeven dat het Toeroemang graag als nieuwe granman zien. "Hij zal echter nog geen granman worden,” zegt de Trio-stamleider. ”Hij loopt stage. Maar als mijn tijd echt is gekomen en ik er niet meer ben, zal hij het werk voortzetten.”Alalaparu heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om de aandacht van de minister te vragen voor het tekort aan brandstof, waardoor hij verschillende dorpen niet regelmatig kan bezoeken. Om het contact met zijn stamgenoten niet te verliezen, heeft hij de steun van de regering gevraagd om enkele basja’s aan te stellen als strategische contactpunten in enkele dorpen.De ambtswoning van Alalaparu is ook toe aan renovatie en is er behoeft aan een buitenboordmotor om het Trio-gebied te bestrijken. Als tussenoplossing voor het probleem met het schoolvervoer van kinderen, suggereert de granman een All Terrain Vehicle (ATV) met een aanhangwagen. Hij ziet ook graag een freezer voor de gemeenschap voor de opslag van vlees en vis en de verlenging van de airstrip van Kwamalasamutu.“Wat we meteen kunnen doen, zullen we meteen doen. Maar, we moeten rekening ermee houden dat niet alles in een keer kan worden gedaan,” heeft minister Dikan gereageerd op het verlanglijstje van granman Alalaparu. Hij heeft de stamleider en zijn zoon gisteren, woensdag, ontvangen.