Het Amazone-bekken is het omvangrijkste en meest complexe riviersysteem in de wereld. (Foto: Edgargo Latrubesse)





De studie is gepubliceerd in het tijdschrift Nature. “De wereld gaat het meest uiteenlopende wetland op de planeet verliezen”, aldus het hoofd van de studie, Edgargo Latrubesse, van de Universiteit van Texas in Austin, de Verenigde Staten.Het Amazone-bassin bestrijkt meer dan 6,1 miljoen vierkante kilometer en is het grootste en meest complexe riviersysteem ter wereld. In de afgelopen jaren is het uitgegroeid tot een sleutelgebied voor waterkrachtconstructie.Maar deze studie suggereert dat de druk op hernieuwbare energie langs de waterwegen van de Amazone tot grote problemen kan leiden. Het internationaal team van onderzoekers die het onderzoek heeft uitgevoerd, is vooral bezorgd over de verstoring van de natuurlijke beweging van sediment in de rivieren.Dit sediment levert een vitale bron van voedingsstoffen voor het wildleven in de watergebieden van de Amazone. Het heeft ook invloed op de manier waarop de waterwegen kronkelen en stromen. "Het sediment bepaalt hoe de rivieren werken, hoe ze bewegen, hoe ze nieuw land regenereren en hoe ze de ecosystemen verfrissen," legt Latrubesse uit.De onderzoeker van Texas zegt dat er voor elke dam afzonderlijk milieueffecten worden uitgevoerd, in het licht van hun impact op het lokaal gebied. Maar hij beweert dat er een bredere aanpak nodig is voor de Amazone. "Het probleem is dat niemand het heel pakket beoordeelt: de aaneenschakeling van effecten die de dammen op het hele systeem veroorzaken."De onderzoekers hebben de zijrivieren van de Amazonerivier, Madeira, Maranon en Ucayali als gebieden van grote zorg gemarkeerd. Deze rivieren zijn de thuisbasis van veel unieke soorten, en de wetenschappers zeggen dat dit wordt bedreigd als zelfs maar een fractie van de geplande dammen doorgaat.Latrubesse: "Al deze rivieren houden een enorme diversiteit, met veel soorten die endemisch zijn. Duizenden soorten kunnen worden aangetast, misschien zelfs uitsterven."De onderzoekers waarschuwen dat eventuele schade onomkeerbaar zou kunnen zijn, en ze zeggen dat de risico's moeten worden overwogen voordat de dammen kunnen doorgaan.