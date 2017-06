Bjorn P. (20) heeft bij zijn aanhouding verzet gepleegd. Drie politieambtenaren hebben bijt- en schaafverwondingen opgelopen en moesten medisch worden behandeld. Dit meldt de politie Public Relations.De politie van Latour speelde in op een melding van een mishandeling op een adres in het ressort. Volgens verklaring van het slachtoffer wordt zij vaker mishandeld door haar vriend. Hij vindt het niet leuk dat zij sms’jes ontvangt van haar ex-man. Zij is deze mishandelingen beu en deed aangifte tegen haar partner.Bij de aanhouding ging de man tekeer tegen de politie. De jaloerse jongeman is ter voorgeleiding overgebracht naar het bureau. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld.