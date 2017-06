Officier van justitie, Manro Danning, heeft op de rechtszitting woensdag een celstraf van twee en een half jaar, waarvan zes maanden voorwaardelijk onder aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht, geëist tegen de verdachte Cliff V. Hij eiste vrijspraak tegen medeverdachte Moliz N., wegens gebrek aan wettig en overtuigend bewijs. Deze verdachte heeft vanaf het begin ontkend betrokken te zijn geweest bij het feit.Advocaat Harold Belfor kon zich terugvinden in het strafvoorstel van het Openbaar Ministerie. Kantonrechter Robert Praag nam het strafvoorstel over en sprak Moliz N. vrij.Cliff V. wordt verweten van drie strafbare feiten. Hij zou in een Toyota Vitz ingebroken hebben. Dit feit bekent de verdachte. De inbraak in de overige voertuigen van de andere collega’s ontkent de man.Op 21 februari is de verdachte betrapt door een alerte voorbijganger. De vrouw hoorde dat ruiten kapotgeslagen werden. Ze nam een kijkje en zag de verdachte een voertuig van een collega inslaan. Ze schakelde de politie in en de man werd aangehouden.Deze zaak kon niet afgerond worden op de zitting, omdat de raadsman van de verdachte afwezig was. De officier van justitie achtte de drie feiten wettig en overtuigend bewezen. Hij nam de gedetailleerde verklaring van de getuige mee. Uit het rapport blijkt dat kans op herhaling groot is bij deze verdachte. De man is tijdens zijn detentie begeleid. Op 28 juni zal deze zaak verder behandeld worden.