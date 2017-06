Een tante van het slachtoffer deed aangifte op 24 januari 2015. De moeder trok in in het huis van de verdachte. Tegen Steven M. heeft officier van justitie, Manro Danning, geëist, een celstraf twee jaar onder aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht.Uit het proces-verbaal bleek dat de man het geld van de moeder afpakte, haar mishandelde en in een kamer opsloot. De moeder zag kans om thuis bij haar jongere zus te gaan. Ze vertelde haar hoe de verdachte haar mishandelde. De zus deed aangifte.Uit het onderzoek van de gynaecoloog blijkt dat het meisje seksueel misbruikt is. Het kind heeft aanwijzingen gedaan waar het misbruik plaatsgevonden heeft. Het slachtoffer is consequent gebleven in haar verklaringen.De verdachte geeft toe de vrouw mishandeld te hebben, maar ontkent het meisje misbruikt te hebben. Hij was dronken en gooide een mandje met wasknijpers op haar. De vrouw van zijn broer begon hem uit te schelden. Hij werd boos en hij sloeg zijn vriendin toen met de stok van een hark. De officier van justitie achtte het feit wettig en overtuigend bewezen. Deze zaak zal op 28 juni verder behandeld worden.