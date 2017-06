Janet Yellen, voorzitter van de Fed. (Foto: Getty Images)





Dat is het hoogste niveau sinds 2008, toen beleidsmakers de tarieven na de financiële crisis hadden verlaagd om leningen en uitgaven aan te moedigen. De bank heeft ook gezegd dat zij dit jaar knipt in haar obligaties en andere effecten. Als reden om zijn benchmark rente te verhogen, geeft de bank de voortdurende Amerikaanse economische groei aan en de sterker wordende arbeidsmarkt."Onze beslissing ... weerspiegelt de vooruitgang die de economie heeft gemaakt en nog zal maken," zegt Federal Reserve-topvrouw, Janet Yellen.De stijging werd algemeen verwacht na een laag werkloosheidscijfer, maar andere economische indicatoren, waaronder de inflatie, waren zwakker. Gegevens op woensdag lieten zien dat de Amerikaanse consumentenprijzen in mei onverwacht zijn gedaald en de detailhandel de grootste daling in 16 maanden heeft meegemaakt. Dit heeft vragen opgeworpen over de toekomstige koers van de bank.De beleidsmakers van de Federal Reserve hebben zich gebogen over hoe en wanneer de beleidsmaatregelen - die ze hebben getroffen na de financiële crisis van 2008 - moeten worden veranderd om de economische activiteiten te stimuleren. Toen hadden ze gesneden in de rentetarieven en hadden ze Amerikaans schatkistpapier en hypotheek gesteunde effecten opgekocht om de tarieven laag te houden.In 2014 stopte de bank met haar inkoopprogramma van aandelen, bekend als kwantitatieve versoepeling, maar zij is doorgegaan om de activa te herinvesteren. De beleidsmakers hebben vandaag gezegd dat ze zich erop richten de balans te verminderen door betalingen uit deze effecten alleen tot een bepaalde hoogte, in totaal US$ 10 miljard, te herfinancieren. Het bedrag zal in interval termijnen van drie maanden worden uitgesmeerd. Deze beleidsmaatregel wordt dit jaar nog uitgevoerd, uitgaande van de voortgaande economische groei.De Fed heeft de rentetarieven voor de eerste keer verhoogd sinds de crisis in december 2015. Beleidsmakers onderhandelden weer in december 2016 en opnieuw in maart. Ze hebben gezegd dat ze verwachten dit jaar minstens drie keer de tarieven te verhogen. De acties zijn afhankelijk van de sterkte van de economie, die wisselvallig is.Het Amerikaanse ministerie van Arbeid heeft vandaag gerapporteerd dat de prijzen voor goederen exclusief voedsel en energie met ingang van mei 2016 met 1,7% zijn gestegen. Een gestage vertraging sinds eerder in het jaar. De verwachte inflatie van 2% van de Fed is niet gehaald.