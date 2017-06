Een tweede lading wapens is overhandigd aan de inspecteurs van de Verenigde Naties (VN) in Colombia. (Foto's: EPA)





President Juan Manuel Santos zegt dat de handeling getuigt dat de overeenkomst met de rebellen volgens plan wordt voortgezet. De Farc heeft nu 60% van de wapens die ze bij de VN had geregistreerd, ontmanteld. Onder de voorwaarden van de overeenkomst hebben de rebellen ingestemd de gewapende strijd van meer dan vijf decennia op te geven."Dit is een historische dag. Vrede zal stap voor stap worden opgebouwd, zoals een kathedraal, waar je steen bij steen bouwt," zegt Santos. Aanvankelijk zou hij de ontmantelingsceremonie in de zuidwestelijke Cauca-regio bijwonen, maar door slecht weer kon hij het gebied niet bereiken.Hij heeft zijn weg met Farc-leiders en VN-ambtenaren vervolgd naar La Elvira, ♪één van de verschillende overgangsgebieden waar de Farc-rebellen zich hebben zijn verzameld, voordat ze weer deelnemen aan het burgerleven."We zijn helemaal toegewijd aan vrede en zullen alles in het werk stellen om dit land waarvan we dromen te helpen bouwen," heeft één van de Farc-leiders, Pablo Catatumbo, gezegd tijdens de ceremonie. De wapens worden op 26 locaties in het land opgeslagen.Duizenden geweren en pistolen moeten worden ingeleverd alvorens de Farc - de revolutionaire strijdkrachten van Colombia - een politieke partij kan worden. De Farc-rebellen hebben tot 20 juni de tijd om de resterende wapens te overhandigen. De eerste deadline van 30 mei is eerder verlengd tot 20 juni.De vredesovereenkomst is na vier jaar van onderhandelingen in Cuba ondertekend. Aanvankelijk werd het in een referendum in oktober afgewezen. Een maand later is het akkoord bewerkt en goedgekeurd door het Congres voordat het werd uitgevoerd. Voor zijn inspanningen om vrede te bereiken met de Farc, is de Nobelprijs voor de Vrede vorig jaar toegekend aan president Santos.