De MZ betrekt en overlegt altijd met de gemeenschap over haar werkzaamheden tot op het afstemmen waar de poli’s het best gebouwd kunnen worden. Deze werkwijze is altijd goed ervaren tussen beide partijen en zou ook garantie tot veiligheid moeten bieden, zegt de MZ. Ondanks de vele inbraken bestaat het vertrouwen nog steeds tussen MZ en de gemeenschappen.Tijdens deze krutu hebben alle partijen besloten om de samenwerking te versterken door de veiligheid binnen de gemeenschap, waar de poli ook deel van uit maakt, te versterken. Met deze samenwerking hoopt de Medische Zending dat de dienstverlening ongestoord verder gaat en kijkt ze uit naar de evaluatiegesprekken.