Het ministerie van LVV is bezig met aanscherpen van de visserijwetgeving. Belanghebbenden bespreken het concept. (Foto: LVV)





LVV heeft dinsdag en woensdag in samenwerking met de Voedsel en Landbouw Organisatie van de Verenigde Naties (FAO) een tweede workshop gehouden met de belanghebbenden in de visserijsector. Zij mochten hun commentaar op het concept geven. De conceptwetgeving is een mijlpaal in het LVV-FAO projectwelke begon in maart 2016 met een grote vergadering van ongeveer 80 visserij belanghebbenden. Het afgelopen jaar is er gewerkt aan de conceptwetgeving door experts van LVV en FAO, waarbij de input en aanbevelingen van de eerste workshop zijn meegenomen.De nieuwe wetgeving biedt de belanghebbenden in de visserij de mogelijkheden om effectief deel te nemen in de besluitvorming binnen de sector. In dit verband wordt in de nieuwe wetgeving voorzien van een beleidsraad en een nationaal forum voor de visserijsector. Een andere prioriteit in de nieuwe wetgeving is de betere en effectievere aanpak van de illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij in Surinames economische zone en daarbuiten middels strengere sancties en verhoogde boetes.In navolging van andere landen in de regio zal Suriname ook beginnen aan het formuleren van een Nationaal Actie Plan voor het voorkomen, ontmoedigen en elimineren van illegale visserij. De nieuwe wetgeving en het nationale actieplan zullen duidelijke en praktische regelgevingen bevatten om illegale visserij en de mogelijkheden voor handhaving van deze regels te vergroten. De wetgeving voorziet ook in een betere samenwerking tussen de visserijdienst, de kustwacht, de Maritieme Autoriteit Suriname, natuurbeheer en andere relevante diensten.Het ministerie van LVV kijkt uit naar een gedegen en breed gedragen wetsproduct, waarin het zich kan terugvinden en dat bovenal garant zal staan voor duurzame visserij. Daarom heeft het ministerie zich gecommitteerd aan de totstandkoming van dit wettelijke raamwerk, inclusief de benodigde besluiten en aanvullende maatregelen, zegt LVV.