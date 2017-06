De politie van Geyersvlijt is op zoek naar informatie van een man die maandag aan de Anton Dragtenweg, nabij de David Simonsstraat, bewusteloos werd aangetroffen. Omstanders verklaarden dat zij de man zagen lopen. Hij kwam plotseling te vallen. Per ambulance is de man, van wie de identiteit onbekend is, vervoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Na enige uren is hij overleden.De man (van Creoolse afkomst) heeft een lengte van ongeveer 1.70 meter, zijn postuur is slank en de geschatte leeftijd is tussen de 30 en 40 jaar. Hij had slechts een zwarte boxershort aan. Er zijn geen documenten aangetroffen in de directe omgeving waar de man is aangetroffen. De politie stelde een onderzoek in de buurt in, echter bleek de man niet bekend te zijn in die omgeving, meldt de politie Public Relations.Op de samenleving wordt een beroep gedaan alle informatie die kan leiden tot het achterhalen van de identiteit en nabestaanden van de man deze door te geven aan de politie van Geyersvlijt op het telefoonnummer 453570, de Centrale Meldkamer 115 of via de gratis tip lijn 179.