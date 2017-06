Sergio Cabral had de toezicht over grote infrastructurele projecten tijdens zijn termijn als gouverneur van Rio de Janeiro. (Foto: Getty Images)





Hij is beschuldigd van het ontvangen van terugbetalingen van bouwbedrijven in ruil voor het toekennen van lucratieve contracten, zoals een petrochemische fabriek in Rio. Rechter Sergio Moro zei dat er niet genoeg bewijs was om de vrouw van Cabral, Adriana Ancelmo, te veroordelen.Cabral is in november aangehouden als onderdeel van Operation Car Wash, een groot corruptieonderzoek dat heeft geleid tot de arrestatie van een lange lijst van hooggeplaatste politici en invloedrijke zakenmensen in Brazilië. Cabral is lid van de Braziliaanse Democratische Bewegingspartij van president Michel Temer, die ook wordt onderzocht voor vermeende corruptie.Rechter Moro zei dat de voormalige gouverneur US$ 813.000 in omkopingen had aangenomen. Hij merkte op dat het geld nog niet was gevonden en dat hij vermoedde dat Cabral het had overgemaakt voordat zijn rekeningen werden geblokkeerd.De voormalige minister van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Rio, Wilson Carlos Carvalho, is ook schuldig bevonden aan corruptie en is tot 10 jaar gevangenisstraf gevonnist. Hij was de rechterhand van Cabral tijdens diens termijn.