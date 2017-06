Bloedingen zijn een neveneffect van aspirinegebruik (Foto: Getty Images)





Maar ze blijven erbij dat aspirine belangrijke voordelen heeft -zoals het voorkomen van hartaanvallen- die niet tegen de risico’s opwegen. En ze waarschuwen dat het plotseling stoppen van aspirine schadelijk kan zijn. Iedereen die zich zorgen maakt, moet een arts spreken alvorens te overwegen om medicijnen te veranderen, zeggen ze.Artsen in het Verenigd Koninkrijk schrijven gewoonlijk dagelijks aspirine (75mg) voor het leven voor nadat een persoon een beroerte of hartaanval heeft gehad. Aspirine wordt voorgeschreven om meer aanvallen te voorkomen. Maar onderzoekers weten al enige tijd dat aspirine het risico op maagbloedingen kan verhogen. Tot nu toe hadden de meeste onderzoeken zich gericht op mensen onder de 75 jaar, waaruit bleek dat het risico op ernstige bloedingen in deze groep, laag was.Maar met ongeveer de helft van de mensen in het Verenigd Koninkrijk, die nu ruim 75 jaar zijn en levenslang verbonden zijn aan aspirine, besloten de onderzoekers van de Universiteit van Oxford te bepalen of de voordelen in deze groep nog steeds hoger zijn dan de risico's.In hun studie zijn 3.166 patiënten die eerder een beroerte of hartaanval hadden gehad gevolgd. Deze mensen was aspirine of soortgelijke bloedverdunnende geneesmiddelen voorgeschreven. Uit het onderzoek is gebleken dat ongeveer één op elke 200 patiënten jonger dan 65 jaar die de medicatie innam, kans had op invaliditeits- of dodelijke bloedingen. Voor mensen van 75 tot 84 jaar, steeg dit cijfer tot drie personen met een ernstige bloeding op elke 200 patiënten. En de risico's op fatale of invalide bloedingen blijven toenemen met de leeftijd.Hoofd onderzoeker Peter Rothwell zegt: "Onze nieuwe studie geeft ons een veel duidelijker beeld van de omvang van het verhoogd risico en de ernst en gevolgen van bloedingen in de leeftijdsgroep hoger dan 75 jaar.” Hij voegt eraan toe: "Onze bevindingen roepen vragen op over het evenwicht van risico en voordeel van langdurig dagelijks aspirinegebruik bij mensen van 75 jaar of ouder als een PPI (proton pump inhibitor/maagbeschermende)-medicatie niet wordt voorgeschreven."Tim Chico, hartspecialist aan de Universiteit van Sheffield, erkent de voordelen van het onderzoek. "Hoewel bloedingen een bekend erkend neveneffect van aspirine is, beschouwen veel mensen dit geneesmiddel nog steeds als onschadelijk, misschien omdat het gemakkelijk te verkrijgen is over de toonbank."De huidige richtlijnen in het Verenigd Koninkrijk adviseren dat mensen met een "hoog risico" een PPI-geneesmiddel krijgen dat de maag beschermt, samen met de aspirinetherapie. Maar wie precies een hoog risico heeft, is niet gespecificeerd.