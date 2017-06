President Desi Bouterse decoreert de personen die onderscheiden zijn tot Commandeur in de Ere Orde van de Gele Ster. (Foto: Raoul Lith)





Bouterse benadrukt het belang van bloeddonaties in de gezondheidszorg door te stellen dat het beschikken over voldoende bloed een onmisbare peiler is in de gezondheidszorg. Het vormt volgens hem een bijzondere hoeksteen bij het inhoud geven aan het recht op leven. “Moderne geneeskunde zonder de garantie op voldoende bloeddonaties is ondenkbaar.” Het staatshoofd dankt ook de mensen “die belast zijn met het mogelijk maken dat bloed gedoneerd wordt tot het beschikbaar maken van bloed aan de mensen in nood” voor hun inzet.124 personen zijn gedecoreerd tot Ridder in de Ere Orde van de Gele Ster. De mannen zijn hiervoor in aanmerking gekomen nadat zij 60 keren bloed hebben afgestaan en bij de vrouwen is dat 30 maal geweest. 28 personen zijn benoemd tot Officier in de Ere Orde van de Gele Ster. In deze groep hebben de mannen negentig keer bloed gegeven en bij de vrouwen is dat 45 keer.Mannen die 100 keer bloed hebben gedoneerd en vrouwen die vijftig maal hun dienst hebben bewezen, zijn verheven tot Commandeur in de Ere Orde van de Gele Ster. Hiervoor zijn 22 personen in aanmerking gekomen.Vandaag, 14 juni, is het Wereld Bloeddonordag. De Nationale Bloedbank van het Surinaamse Rode Kruis zegt dank aan de bloeddonors, die bereid zijn om regelmatig en zonder betaling bloed af te staan. De Bloedbank zal op deze dag bedrijven te gast hebben die het bloeddonorschap onder de medewerkers promoten. Verder zullen bloeddonoren - voor wie het weer tijd is om bloed te geven - zoveel als mogelijk medewerkers & vrijwilligers van de Bloedbank en het Surinaamse Rode Kruis ook hun bloeddonatie doen. De Bloedbank zal van 07:30 tot 19.30 uur open zijn.Raoul Lith