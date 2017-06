Convocatie van de openbare vergadering waarop de regering antwoord zal geven op vragen die gesteld zijn.





President Desi Bouterse heeft de vragen aangehoord, maar gaf aan dat hij tijd nodig had om te antwoorden. Veel vragen hadden te maken met de financieel-economische situatie. Minister Gillmore Hoefdraad was toen uitlandig. De president zou met De Nationale Assemblee afstemmen wanneer de regering antwoord zou geven op de vragen.De regering zal ook antwoord moeten geven op de voorbereidingen rond de invoering van de Bruto Toegevoegde Waarde (BTW). Volgens planning zou deze belastingvorm per januari 2018 worden geïntroduceerd. Aan de regering is ook de vraag gesteld over aanpak van corruptie en de CLAD-rapporten. Er is in De Nationale Assemblee ook een pleidooi gehouden voor toerisme en behoud van de bossen.