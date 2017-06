Janki vindt dat een toeloop naar de pompen best kan worden afgehandeld door de retailers. Zoals het nu aan toegaat, kan niemand meer plannen. Ineens moet er veel meer betaald worden voor een bestelling bij de oliemaatschappijen wanneer de prijs wordt verhoogd. Automobilisten die al in de rij stonden gisteren, hebben 31 cent bij SOL en 18 cent bij Gow2 extra moeten betalen voor een liter ongelode benzine. De verkoop werd gestopt om de prijzen aan te passen.Jarenlang werd de prijs bij elke verandering een dag van te voren doorgegeven door Handel en Industrie. Minister Welzijn merkt op dat de afgelopen periode de prijs niet meer gemeld wordt. Sinds de vaste invoering van de nieuwe government take wordt de prijs op basis van de marktwerking bepaalt. Soms gaat het om een verlaging, maar het kan ook om een forse verhoging gaan, zoals dinsdag het geval was."Ik heb tot nu toe geen oplossing voor dit probleem dat zich bij elke vooraankondiging voordoet. Mensen gaan benzine opslaan, men gaat hamsteren. Als er iemand is die een betere oplossing heeft, hoor ik het gaarne, hoe kan je voorkomen dat men naar de pomp haast om hun tank te vullen voor de volgende prijsverhoging?", vraagt de minister zich af.De oliemaatschappijen vragen een prijs aan bij het ministerie bij elke nieuwe lading. De directie van Staatsolie om een reactie gevraagd, legt de procedure uit."Gow2 vraagt een prijs aan bij het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme volgens een door het ministerie opgesteld formaat. Hierin neemt zij de inkoopprijs mee alsook de winstmarge. Deze winstmarge is door het ministerie vastgesteld. De uiteindelijke prijs aan de pomp komt tot stand na toevoeging van de government take en wordt vastgelegd middels een beschikking van de overheid. De prijs wordt bekend gemaakt kort nadat het ministerie hiervoor toestemming heeft gegeven."