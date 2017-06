Minister Ferdinand Welzijn





Gerard van den Bergh van Doksenclub wijst erop dat in de 44ste Coted meeting, gehouden in Guyana van 8 tot en met 11 mei, deze kwestie aan de orde is gesteld door minister Welzijn. De Trinidadiaanse minister heeft samen met alle collega's van de Caricom beloofd dat de obstakels binnen een maand opgeheven zouden worden. Deze ministeriële vergadering werd voorgezeten door Welzijn. Van den Bergh voert aan dat in het verleden T&T toezeggen ook niet is nagekomen. Hij vraagt zich af of met dit land wel afspraken kunnen worden gemaakt.Minister Welzijn om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws dat deze kwestie heel hoog wordt opgenomen. Sommige importeurs van levensmiddelen uit Trinidad & Tobago hebben uit solidariteit besloten geen goederen meer af te nemen uit dat Caricomland. "Wij zijn in beraad hierover. Wij zijn het unaniem mee eens dat dit niet verder gedoogd zal kunnen worden. Het moet u niet verwonderen als alle producten vanuit Trinidad & Tobago per 15 juni niet meer zullen worden ingeklaard," stelt de bewindsman in het vooruitzicht.Hoewel het ministerie de bepalingen van het herziene verdrag van Chaguaramas wenst te respecteren, is het niet opgewassen tegen de weerstanden van lokale instituten en instanties die overigens zeer terecht tot boycot van producten van T&T wensen over te gaan. "Het is schandalig dat Suriname en de overige Caricom lidstaten op deze manier door de minister van T&T worden gedesavoueerd. Op de Coted-vergadering was onder luid applaus de bevestiging van de T&T minister verwelkomd, toen zij aangaf dat Doksenclub binnen dertig dagen vergunning zou krijgen. Velen ervaren dit als een desavouering van Suriname en de Caricom en eisen harde maatregelen," benadrukt Welzijn.Intussen blijkt dat het ministerie van Landbouw van T&T via Buitenlandse Zaken een document heeft gestuurd naar Suriname. Minister Welzijn zegt dat er vragen zijn opgestuurd bij het verstrijken van de deadline. Met deskundigen zal worden nagegaan of het om relevante vragen gaat of hier sprake is van een vertragingstactiek. Op de Coted vergadering was er geen voorbehoud gemaakt door T&T.Indien er geen oplossing komt zal volgens de geldende procedures deze kwestie op de conferentie van Staatshoofden worden neergelegd en zal de gang naar de Caribbean Court of Justice (CCJ) moeten worden ingezet. Landen die in het verleden vergelijkbare handelingen hadden gepleegd, zijn veroordeeld geworden en hebben miljoenen dollars aan schade vergoeding moeten betalen. "Ik wil hiermee aangeven dat het laatste woord dus nog niet gezegd is," beklemtoont de minister.