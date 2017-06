De politie van het Bureau Nieuwe Haven kreeg via de Centrale Meldkamer de melding van een geval waarbij Forster de glazen etalage van een winkelzaak aan het vernielen was. De wetsdienaren deden de plek aan voor onderzoek. Foster die een deel van de etalage reeds had kapot geslagen, rende weg bij het zien van het politievoertuig. Daarbij is hij geschept door een auto. Per ambulance is hij vervoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academische Ziekenhuis Paramaribo. Hij werd opgenomen op de afdeling Intensive Care.De politie Public Relations doet een beroep op personen die die informatie hebben die kan leiden tot het achterhalen van de autobestuurder, deze door te geven aan de politie. Dit kan op het telefoonnummer van het Bureau Nieuwe Haven 403101, de Centrale Meldkamer 115 of via de gratis tip lijn 179.