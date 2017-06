Sewlal Harnarain (60) is dinsdagochtend in het ziekenhuis overleden. Hij is maandag aangereden door een personenauto aan de ChandisawTilakdarieweg te Meerzorg in het district Commewijne. Het aantal verkeersslachtoffers voor dit jaar is landelijk opgelopen naar 34.De politie trof het slachtoffer met ernstige letsels op het wegdek aan. Per ambulance is de gewonde voetganger, die niet aanspreekbaar was, vervoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Hij werd ter verpleging opgenomen op de afdeling Intensive Care.Onderzoek wees uit dat de autobestuurder niet onder invloed van alcohol verkeerde ten tijde van de aanrijding. Hij is in het bezit van een rijbewijs. Het rijbewijs van de bestuurder is hangende het onderzoek ingevorderd, meldt de politie Public Relations.