Momenteel maakt er op diverse radio stations, een lied (verschrikkelijk) furore! Menigeen die kennis heeft van de(ze) materie, zal bij het horen de titel, gelijk vermoeden waar het in de kern over gaat. Als we naar muziek luisteren, is het in de meeste gevallen (eerst) de melodie die ons aanspreekt, maar als het een echte meezinger is, dan onthouden we de woorden heel snel ja! Ik moet toegeven dat de muziek behorend bij dit nummer gewoon (steen)goed is en als je aan de kant staat, kom je bij het horen ervan wel zeker (vanzelf) in beweging. Weet u inmiddels over welk lied het gaat? Ik denk het vast wel!Persoonlijk denk ik dat het lied niet per definitie gemaakt is voor de Surinaamse markt, maar het wordt sinds de introductie (hier) grijs gedraaid. De markt of zeg maar het (wereld)deel waar de (muziek)makers vandaan komen, is namelijk een heel andere dan het onze. In dat deel van de wereld, wordt veel getolereerd, is (heel) veel normaal zeg maar! Zo is homofilie (bijna) een alledaags verschijnsel, mensen kijken er absoluut niet raar naar. Zo zijn er in dat deel van de wereld ook (meer) instrumenten ter bescherming van de (doel)groep waar het in deze over gaat. De cultuur, de waarden/normen en de hier te lande gehanteerde gedragsregels verschillen in grote mate als het aankomt op het LGBT vraagstuk. We zijn hier niet (zo) tolerant. Het onderwerp wordt in veel huizen en families nog steeds als taboe beschouwd. Toch is het een (pijnlijke) realiteit waarmee ouder/verzorgers, partners, kinderen enzovoorts (dagelijks) geconfronteerd worden.Uit de kast komen, zoals dat in populair taalgebruik heet, wil zoveel zeggen als aan de (buiten)wereld bekend maken dat (je)…Het is een (hoogte)punt bereiken en de stap zetten om aan anderen bekend te maken dat (je)… het lijkt mij geen (ge)makkelijke stap. Je staat echt niet op een blauwe maandag op, om aan de mensen waarvan je (zielsveel) houd te zeggen dat…nee dat doe je niet! En wanneer het (uit)eindelijk gebeurt, is het soms letterlijk de oorlog verklaren aan familie, vrienden, collega’s en ga zo maar door. Op eens lijkt het erop dat jij tegenover de wereld staat en of de wereld tegenover jou. Dit tegenover elkaar staan gaat in sommige gevallen gepaard met (veel) fysiek, verbaal en of geestelijk geweld. In sommige gevallen valt het social support system (geheel) weg.In veel gevallen voelen ze zich dan alleen prettig en veilig bij hun 'soortgenoten'; de wereld begrijpt ze toch niet! Bij wie of waar kunnen ze terecht? Voor een belangrijk deel zijn ze aangewezen op Niet Gouvernementele Organisaties, die zich voor dergelijke groeperingen inzetten. Ze worden vaak nagekeken en nagefloten. De 'ongemakken' die erbij komen kijken lijken zich (dagelijks) alleen maar op te stapelen. Het is (soms) moeilijk om werk te vinden. Toegang tot de gezondheidszorg zorg is vaak een grote obstakel. Om maar niet te praten over het vele (onnodig) geweld, de intimidatie, discriminatie en marginalisatie van deze personen. Het is allemaal teveel om op te noemen!Ons land is meermalen in opschudding geraakt als het aankomt op de LGBT gemeenschap. Het is en blijft een gevoelige aangelegenheid. Kortom er ligt veel meer aan uit de kast komen dan men aan denkt. Als je het mij vraagt begint het (echte leven) eigenlijk pas vanaf dat moment. Zij die uit de kast komen, moeten (dagelijks) zoveel obstakels zien te overwinnen en soms letterlijk vechten voor hun leven.Ik sluit af met een mooi statement dat ik ooit hoorde: Ik weet niet waarom mensen zoveel te vertellen hebben over mensen die is uit de kast komen…laat die mensen met rust! Ik heb er geen problemen mee, zolang ze maar niet uit mijn (kleren)kast komen is alles oké! En dat is waar het (ook) om gaat. Als het niemand van ons is, hebben we vaak genoeg op en aanmerkingen. Is het een (bloed)verwant dan spelen we de kaarten anders! Of het nu eruit of erin is, het is een (persoonlijke) keus, laten we tenminste proberen om respect daarvoor op te brengen. We mogen een mening erover op na houden, dat is democratie. Maar er nog altijd een verschil met oordelen! Intussen blijven we in deze precaire tijd vrolijk verder dansen op de tonen van…want een beetje ontspanning is altijd goed.