Gilluermo Kartodimedjo (33) is de 33e verkeersdode voor dit jaar. Hij is maandag overleden na een verkeersongeval aan de Anton Dragtenweg.De politie van Geyersvlijt kreeg een melding dat er een voertuig in de goot is beland. De bestuurder was bekneld in het voertuig. Bij aankomst trof de politie het levenloze lichaam van Kartodimedjo op de berm. Volgens verklaring van omstanders snelden zij het slachtoffer te hulp en haalden hem uit het voertuig.Onderzoek wees uit dat Kartodimedjo reed over de Anton Dragentenweg vanuit Leonsberg. Nabij de Bonistraat moet hij door tot nog toe onbekende redenen van de weg zijn geraakt en in de goot zijn beland.Een ingeschakelde arts stelde de dood vast. Het ontzielde lichaam van het slachtoffer is na overleg met het Openbaar Ministerie afgestaan aan de nabestaanden, meldt de politie Public Relations.