Sirodjenie Jankie, voorzitter van de Surinaamse Servicestations Exploitanten Bond (SSEB), om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws onaangenaam verrast te zijn met de plotselinge verhoging. Het kan bij haar niet in waarom de oliemaatschappijen niet eerder kunnen melden dat de prijs wordt aangepast. Dan zijn de pomphouders en klanten beter voorbereid. Nu moest de verkoop gestaakt worden om de pompprijzen aan te passen.Jankie vindt dat de argumenten van veiligheid vergezocht zijn. Wanneer de pomphouders tijdig weten dat de prijs aangepast zal worden, kunnen er voorzorgsmaatregelen getroffen worden door extra personeel in te zetten. Veel maatschappijen die bestellingen hadden geplaatst tegen de oude prijs, zijn ook niet geholpen. Kanten die geconfronteerd zijn met de enorme verhoging, zijn niet te spreken over de gang van zaken. "Op deze manier kan je geen planning meer maken," zegt een geïrriteerde autobestuurder die bij het tanken merkte dat de prijs met maar liefst 31 cent is gestegen.