Henk Ramnandanlal, ondervoorzitter PALU.





De PALU heeft reeds in eerdere berichten de samenleving opgeroepen de protestdemonstraties om te buigen naar inhoudelijke discussies, waarbij duurzame oplossingen van de crisis centraal staan. "De polarisatie binnen de samenleving door de protestdemonstraties heeft ons op een dood spoor gebracht. De PALU kijkt als oppositie partij uit naar de volgende stap, namelijk, het werken aan eenheid door de inhoudelijke discussie van wat die beleidsombuiging zou moeten zijn," zegt Ramnandanlal.In eerdere gesprekken met de overige oppositie partijen is door de PALU dit standpunt ook gepresenteerd. De PALU is de mening toegedaan dat het doel van de protestdemonstraties erg onduidelijk was. De demonstraties zijn begonnen met groepen die moe waren van het regeerbeleid. De vakbeweging kwam erbij vanwege de ontevredenheid over het van buitenaf benoemen van een hoofd op een openbare school te Uitkijk. Vervolgens is daaraan toegevoegd de herwaardering van de onderwijzers, en nog later de eis om de verhoging van de benzineprijs ongedaan te maken toegevoegd. Tegelijkertijd riep een deel van de actievoerenden 'regering naar huis'. Hier is als laatste bijgekomen de ‘gezamenlijke oppositie’, die de acties op eigen wijze ondersteunde wederom met uiteenlopende eisen."Door de onduidelijke doelstelling en versnippering van eisen werd de inhoudelijke discussie over oplossingen van de hardnekkige problemen in onze samenleving naar de achtergrond geduwd," meent de politicus. Ook tijdens de gezamenlijke demonstratie van de oppositiepartijen op 20 mei is onvoldoende duidelijk naar voren gekomen wat het beleidsalternatief zou moeten zijn voor de huidige crisis en het ‘op en neer’ beleid van de regering. De PALU heeft mede om deze redenen niet deelgenomen aan de protestdemonstraties en riep de samenleving op, om de protestdemonstraties om te buigen naar inhoudelijke discussies.Op de eerste plaats zal gewerkt moeten worden aan de eenheid van gedachten. De PALU is de mening toegedaan dat de oplossing van hardnekkige problemen in de samenleving centraal gesteld moeten worden. Er zullen alternatieven moeten worden geformuleerd voor de structurele crisis die Suriname al van voor 1975 doormaakt. Deze crisis is reeds decennia lang voelbaar in het onderwijs met neergaande slagingspercentages, het bestuurlijk systeem (regering, parlement en rechterlijke macht) dat nog steeds onvoldoende transparant functioneert, stelt Ramnandanlal. Dit is te merken in de vele gevallen van corruptie en verspilling; de economie die eenzijdig afhankelijk is van de mijnbouw; de huisvesting die voor grote delen niet betaalbaar is; de gezondheidssector die nog steeds kampt met een financieringsprobleem en daardoor onvoldoende toegankelijk is voor grote delen van het volk; en de ruimtelijke ordening met een chaotische inrichting van wegen, verkeer en stedelijke/agrarische/productie gebieden. De PALU vindt dat de huidige problemen groot zijn, maar oplosbaar, zeker als in brede eenheid wordt opgetrokken om deze problemen met doelgerichte alternatieven op te lossen.