Waarnemend Directeur Operationele Diensten, Henry Seedorf, aan het hoofd van de tafel in gesprek met de leiding van de Penitentiaire Inrichting Duisburglaan. (Foto: Juspol)





Henry Seedorf, die onlangs benoemd is tot waarnemend directeur Operationele Diensten van Justitie en Politie is begonnen met formele kennismakingsbezoeken aan de dienstonderdelen van het directoraat.Seedorf wil het personeel persoonlijk ontmoeten en motiveren op de werkplek. Hij wil ook een beter beeld krijgen van de werkzaamheden van de verschillende afdelingen.Het personeel van het directoraat Forensische Zorg, het Korps Brandweer Suriname (KBS), Opa Doelie en de Penitentiaire Inrichting Hazard in Nickerie zijn reeds door de directeur en zijn staf bezocht. De diensten hebben daarbij hun zorg- en knelpunten waarmee ze te kampen hebben, kenbaar gemaakt.De kennismakingsbezoeken aan de resterende diensten die onder de Operationele Diensten vallen, zullen morgen worden afgerond. Hierna volgen werkbesprekingen om samen met de directeur in te gaan op het inhoudelijke van de werkzaamheden, meldt de afdeling Voorlichting van het ministerie.