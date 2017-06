Ricardo Martinelli ontkent de aantijgingen tegen hem. (Foto: Reuters)





Panama heeft vorig jaar een uitleveringsverzoek gedaan voor Martinelli die wordt beschuldigd van corruptie en spionage van politieke tegenstanders. Martinelli die het Centraal-Amerikaans land van 2009 tot 2014 heeft bestuurd, zegt dat de beschuldigingen politiek gemotiveerd zijn.Volgens de Amerikaanse Marshal Service zal hij naar verwachting vandaag verschijnen voor een federale rechter in Florida. In 2015 heeft het hooggerechtshof van Panama de arrestatie van Martinelli gelast op beschuldigingen dat hij publieke middelen had gebruikt om illegaal meer dan 150 prominente mensen te bespioneren. Onder hen zijn vakbondsactivisten, politici, advocaten, artsen en zakenmensen.De voormalige president heeft dagen voordat de rechtbank het corruptieonderzoek tegen hem opende, het land verlaten. Martinelli ontkent de beschuldigingen. Volgens hem maken de aantijgingen deel uit van politieke wraak door zijn tegenstanders.