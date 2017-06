Oppositieleider Henrique Capriles heeft de politie aangemoedigd om geen bevelen uit te voeren die de grondwet overtreden. (Foto: Reuters)





De deelstaat, onder leiding van oppositieleider Henrique Capriles, heeft enkele van de grootste protesten tegen de regering van president Nicolas Maduro gehad. Capriles zegt dat de interventie van het ministerie een politieke aanval is op de deelstaat. Hij merkt op dat het ministerie nu verantwoordelijk is voor alle politieactiviteiten daar. “Het is duidelijk dat ze proberen de politie tegen de mensen te gebruiken”, stelt hij.Capriles heeft de politie opgeroepen om bevelen die tegen de grondwet zijn, niet op te volgen. In de afgelopen maanden zijn meer dan 60 mensen gedood in protest gerelateerd geweld in Venezuela. De overheid en de oppositie beschuldigen elkaar voor de doden en van vermeende mensenrechtenschendingen.Intussen hebben tegenstanders van de regering molotovcocktails gegooid naar een gebouw van de hoogste rechtbank in de hoofdstad Caracas. Het geweld volgt na een beslissing van het hooggerechtshof om een klacht van hoofdaanklager Lisa Ortega Diaz tegen plannen van president Maduro onontvankelijk te verklaren. Maduro wil een commissie instellen die de grondwet kan herschrijven.Lokale media melden dat er vlammen en dikke rookpluimen te zien zijn bij het gebouw. Tijdens het protest zouden ook drie mensen gewond zijn geraakt.