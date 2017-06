China heeft in de afgelopen jaren zijn economische investeringen in Panama versterkt. (Foto: China News Service)





Taiwan heeft "woede en spijt" geuit, en heeft Panama beschuldigd van "pesterij". China beschouwt Taiwan als een afgescheiden provincie. Een paar landen handhaven banden met Taipei in plaats van met Beijing. Panama is het laatste om van zijde te veranderen.De Afrikaanse eilandstaat Sao Tome en Principe heeft vorig jaar december een soortgelijke handeling gepleegd. Nu hebben slechts 20 landen diplomatieke betrekkingen met Taiwan. In de afgelopen jaren heeft China zijn economische investering in het Midden-Amerikaans land versterkt. Panama is de thuisbasis van het economisch vitale Panamakanaal.Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Taiwan zegt in een verklaring dat het "woede en spijt" heeft uitgesproken over wat hij heeft aangeduid als een "zeer onvriendelijke" diplomatieke ommekeer door Panama dat is “gezwicht voor de economische belangen van de regering van Beijing.” Het heeft Panama beschuldigd Taiwan “te pesten" terwijl “hij de vele jaren van vriendschap” tussen de twee landen heeft genegeerd. Taiwan heeft eraan toegevoegd dat hij niet zou concurreren met de gelddiplomatie van de autoriteiten in Beijing.De Taiwanese leider Tsai Ing-wen heeft Panama nog vorig jaar juni bezocht op haar eerste overzeese reis als president. Na de bekendmaking van Panama heeft de staatsmedia van China foto's van de buitenlandse ministers van de twee landen in Beijing gepubliceerd, waar ze het aangaan van de diplomatieke betrekkingen vieren met champagne.De Panamese president, Juan Carlos Varela, heeft in een televisietoespraak gezegd dat hij "overtuigd was dat dit de juiste weg voor ons land is". Het ministerie van Buitenlandse Zaken van China heeft ook een verklaring uitgebracht (in het Chinees) waarin staat dat "de Chinese regering en haar mensen zeer verheugd zijn met de handeling van Panama en dat ze die “hartelijk verwelkomen."De Verenigde Naties heeft in 1971 de diplomatieke erkenning veranderd naar de Volksrepubliek China en de meeste landen hebben sindsdien die leiding gevolgd om de opkomende economische reus niet tegen de haren in te strijken. Veel van Taipei's resterende bondgenoten zijn kleine eilandstaten of in de Midden- en Zuid-Amerika, regio's die in het verleden beperkte economische banden hadden met China. Gezien de snelle groei van China als een economische en politieke supermacht, is het steeds makkelijker geworden voor Beijing om landen aan zijn kant te krijgen.In het geval van Sao Tome en Principe, heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken van Taiwan de omschakeling veroordeeld. Het beweert dat de eilandnatie een enorme hoeveelheid financiële steun had geëist.Panama heeft geen reden gegeven voor de verandering zijn diplomatieke trouw, maar de economische samenwerking met China is in de afgelopen jaren sterker geworden. Chinese bedrijven ontwikkelen havens in Panama, en de Chinese staatsbedrijven hebben hun belangstelling uitgesproken om het land rond het Panamakanaal te ontwikkelen zodra het land later dit jaar een aanbesteding daartoe opent.Het Panama Kanaal is een cruciale scheepsroute. Aangezien China zijn wereldwijde handelsambities met zijnInfrastructuur-initiatief uitbreidt, wordt de toegang naar de oostkust van Zuid-Amerika en de VS naar verwachting van toenemend belang voor Beijing. De overschakeling van Panama laat Taiwan met een handvol naties met wie het diplomatieke banden heeft. Die zijn in Latijns-Amerika en het Caribisch Gebied: Belize, El Salvador, Haïti, Nicaragua, St. Kitts en Nevis, St. Vincent en de Grenadines, de Dominicaanse Republiek, Guatemala, Paraguay, Honduras en Saint Lucia; in Afrika: Burkina Faso en Swaziland; in Europa: De Heilige Stoel en in de Stille Oceaan: Kiribati, Nauru, de Salomon eilanden, Tuvalu, de Marshall eilanden en Palau.